Doğal içerik yapay zekâ cilt maskesi ürettik

Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin milli, yerli ve doğal bir ilke imza attıklarını söyleyerek, “İnsan enerjidir. Enerjisini doğadan alarak yansıtır. Biz doğadan elde ettiğimiz polifenolleri insan cildine yansıtarak o bölgedeki sorunları çözdürmeye yardımcı olmasını sağladık. Bu yöntemi uygulayanlar cilt sorunlarına elveda diyebilecek.” dedi.

Çetin, “Dünya'da ilk defa doğal yenilebilen şampuanı biz ürettik. Ülkemizde “doğal kozmetik” tabirini ilk defa Acvit olarak biz ortaya koyduk ve uyguladık. Bizden sonra herkes doğal kozmetiğe yöneldi. Şimdi de doğal içerikli yapay zekâ cilt maskesine imza attık. Bu teknolojiye QPPOL ismini verdik. Bu ürün İnsan cildindeki sorunları pozitif yönetip, sorun çözmeye yardımcı olacak ”diye konuştu.

Çetin şöyle konuştu: “Cilt sorunlarını çözümlemede uygulanan yöntem genellikle cilt tipine göre sunulan tedavi yöntemleridir. Biz ürettiğimiz ve yaklaşık 2,5 yıl arge çalışması yaptığımız ürünümüzle her cilt tipine uygun olan bir maske geliştirdik. Bu maske akıllı bir maske olup etkin içerik polifenolleri kapsamaktadır. Ciltte meydana gelen kırışıklık, akne, sivilce, doğum ve güneş lekesi sorunlarını tespit edip çözüm sunmaya yardımcı bir üründür.”





İsmail Çetin uygulama biçimi hakkında “Öncelikle yüzümüze sürdüğümüz maske akneli bölümü bulup bir inşaat işçisi gibi o bölüme çalışmaktadır. Önce akneyi kusturup, ardından o bölgeyi onarmaya ve eski halini aldırmaya yardım etmektedir. Cilt sorunu yaşayanlar doğal içerik yapay zekâ cilt maskesi sayesinde sorunlarından kurtulabilecek ve pürüzsüz bir cilde kavuşabileceklerdir.” şeklinde bilgi verdi.

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, “Büyük bir inovasyona imza attık. Doğal kozmetikte yapay zekâ teknolojisini geliştirip vücuttaki bütün sorunları çözmeye yardımcı ürünler yapmak için arge ekibimiz çalışmaktadır. QPPOL teknolojisini geliştirdiğimizde 3-4 ürünle bütün vücuttaki sorunları çözmeye yardımcı olacağız. Daha da geliştirebilirsek 1-2 ürüne indirme olasılığımız çok yüksektir.” dedi.