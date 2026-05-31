Doğası bozulmamış, sakin ve huzurlu: Balıkesir’in ruhunuzu dinlendirecek gizli kasabası

Ege’nin kalabalık, gürültülü ve pahalı tatil rotalarından yorulanlar için Balıkesir sınırları içinde saklı kalmış bir huzur kapısı aralanıyor.

Kaz Dağları’nın dünyaca ünlü oksijenini Ege Denizi’nin serin sularıyla birleştiren Edremit'in gözbebeği Akçay, son yıllarda Bodrum, Çeşme ve Fethiye gibi popüler merkezlerin en güçlü alternatifi haline geldi.

Hem doğayı hem de denizi bir arada sunan bu sakin sahil kasabası, özellikle şehir hayatının yoğun temposundan kaçıp derin bir nefes almak isteyen yerli turistlerin akınına uğruyor.

Kaz Dağları’nın Gölgesinde Doğal Serinlik

Akçay’ı diğer tatil beldelerinden ayıran en büyük özellik, kavurucu yaz sıcaklarında bile ziyaretçilerine sunduğu doğal serinlik. Sırtını yasladığı Kaz Dağları’ndan gelen buz gibi sular, bölgedeki saklı cennetleri besliyor.

Sıcak günlerde bunalan tatilciler soluğu, meşhur Hasanboğuldu Göleti, Sütüven Şelalesi, Mıhlı Şelalesi ve Gürleyik Şelalesi gibi doğa harikalarında alıyor.

Yemyeşil orman dokusunun içine gizlenmiş yürüyüş parkurları ise doğaseverlere trekking ve kamp için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Akçay sahilinin simgesi haline gelen ve hazin bir aşk hikayesini günümüze taşıyan Sarıkız Heykeli, gelen turistlerin ilk uğrak noktalarından biri oluyor.

Bölgenin geçmişine ve yerel halkın yaşam kültürüne tanıklık etmek isteyenler içinse Tahtakuşlar Etnografya Galerisi kapılarını aralıyor.

Yaz ayları boyunca düzenlenen yerel festivaller ve açık hava konserleri de sakin kasaba hayatına renkli bir sosyal doku kazandırıyor.

Ege’nin Geleneksel Sofraları

Akçay, gastronomi meraklıları için de tam bir cennet. Bölgenin dünyaca ünlü zeytinyağlarıyla hazırlanan mezeler ve taze deniz ürünleri sofraları süslüyor.

Ancak buranın mutfağı sadece balıktan ibaret değil; keşkek, tirit ve tavuklu mantı gibi geleneksel lezzetler de büyük ilgi görüyor.

Özellikle bölgenin köklü gastronomi duraklarından biri olan Ömür Lokantası, yerel ve otantik tatları denemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Hafta Sonu Kaçamaklarının Yeni Çekim Merkezi

İzmir’e yaklaşık 2,5 ila 3,5 saatlik sürüş mesafesinde bulunan Akçay, ulaşım kolaylığı sayesinde cuma akşamından yola çıkan hafta sonu tatilcilerinin de ilk adresi oldu.

Düzenli otobüs seferleriyle de rahatça ulaşılabilen kasaba, özellikle sığ denizi ve güvenli yapısıyla çocuklu ailelerin favorisi.