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Doğrama işçisi tutuşan tinerle yanarak ağır yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, işçi İsmail Bozdemir, atölyede çalıştığı sırada yanındaki tinerin alev alarak kıyafetine sıçraması sonucu ağır yaralandı.

DHA | 03.01.2020 - 21:07..
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Kütahya'da Gediz Sanayi Sitesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde işçi olan İsmail Bozdemir'in, çalıştığı sırada yanındaki tiner bir anda alev aldı.

Sıçrayan alevler Bozdemir'in kıyafetlerini tutuşturdu.

Atölyeden çıkan Bozdemir, koşarak çevredekilerden yardım istedi. Akaryakıt istasyonuna doğru ilerleyen Bozdemir'i görenler, müdahale etmek için yanına gitti.

Akaryakıt istasyonu çalışanları, ellerindeki sularla müdahalede bulunup, Bozdemir'i alevlerden kurtardı.

​VÜCUDUNUN YÜZDE 70'İNDE YANIK OLUŞTU

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bozdemir'in vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluştuğu belirlendi. Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, ardından İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bozdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı -1

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