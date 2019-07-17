FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ediyor.

CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç'un Meclis'te yaptığı konuşma çok tartışılırken; Doğu Perinçek de konuya dahil oldu.

"FETULLAH DOSTLARI: GÜL, DAVUTOĞLU, BABACAN"

Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'a röportaj veren Perinçek; "15 Temmuz'un 3. yılındayız hala siyasi ayak tartışmaları devam ediyor." sorusunu yanıtladı.

AK Parti'den ayrılan isimlere dikkat çeken Doğu Perinçek "Siyasi ayak çıktı Ali Babacan. Siyasi ayak FETÖ'nün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Meral Akşener'in müttefiki. Siyasi ayak Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, kimlerin yanında? Siyasi ayak AK Parti'den temizleniyor, kimlerin yanına geçiyor? CHP'nin yanına geçiyor, Meral Akşener'in yanına geçiyor. FETÖ, PKK hep beraberler. Siyasi ayak bu. Başka siyasi ayak var mı? AK Parti içindeki Fetullah dostları kim? Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan." diye konuştu.

Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı VİDEO