Doktor kızını öldüren cani babaya müebbet istemi

Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; 28 yaşındaki Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı.

GPS TAKTI

Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı.

OTOMOBİLİNE ÇARPTI, DURDURDU

Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü, Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı.

20 KURŞUN SIKTI

Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BANA GODOŞ DEDİ'

Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, baba Mehmet Ali Yılmaz'ın savcılık ifadesinde "Kızımı çok seviyorum. Onun otomobiline bilerek, çarpmadım. O yavaş gidiyordu, ben hızlı gidiyordum, bu yüzden kaza oldu. Onu otomobilden indirdim, diğer iki kızı tanımıyordum. Bana cümle içinde 'godoş' kelimesini kullandı. Kendimi kaybedip belden aşağısına sıktım. Sonra da bilinçsizce ateş ettim." dediği kaydedildi.

SON ANINDA BİLE ANNESİNİN YERİNİ SÖYLEMEDİ

İddinamaede olay anında Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilde bulunanlardan Ebru U.'nun ifadesine de yer verildi. Ebru U.'nun (21), "Yurttan arkadaşım Gülnur ile Edremit'e gitmek için yola çıktık. Yoldayken uyuduğum sırada, birden aracın arka kısmından çarpma sesi duydum. İrkilip uyandım. 'Ne oluyor' dediğimde Gülnur, 'Bilerek araca çarpıyor' dedi. Üçüncü çarpmasında bariyerlere çarpıp durduk. Gülnur bize panik halinde, 'Araçtan inin' dedi. Mustafa Ali Yılmaz, bulunduğumuz otomobile yaklaştığında da 'Telefonla kamera kaydına girin' dedi. Gülnur'u zorla alıp, otomobilin arkasına götürdü, silah sesleri duymaya başladık. Silah sesleri gelmeden önce Gülnur'un, 'Annemin yerini bilmiyorum, ben arkadaşlarımla tatile gidiyorum' dediğini duydum." diye ifade verdiği kaydedildi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Katil zanlısı babanın otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu anlatılan iddianemede tutuklu sanık için 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi ve indirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.