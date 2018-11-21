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Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 TL burs vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 09:57..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13. Teknoloji Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknolojik değişim ve dönüşümün çok hızlı olduğu bir döneme tanıklık edildiğini söyledi.

5 YIL SÜRE İLE VERİLECEK

Bakan Varank, 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirileceğini ve doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4 bin 500 TL burs vereceklerini belirtti.

Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs

"DOKTORA SONRASI İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Mustafa Varank, "Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkândan faydalanmasını istedik. Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız" dedi.

Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs

Bilgi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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