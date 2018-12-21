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Dolandırıcı kuyumcuya para yerine gazete parçası verdi

Kayseri'de bilezik almak için kuyumcuya giren H.Ş., 40 bin liralık altın alışverişi yaptıktan sonra para yerine gazete parçası vererek kaçmaya çalıştı.

AA | 21.12.2018 - 21:14..
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Üniversite öğrencisi H.Ş., Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan Duran Cengiz'e ait kuyumcuya girerek, bilezik almak istediğini söyledi.

ZARFIN İÇİNDE PARA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

H.Ş., 40 bin liralık bilezik karşılığında, içinde para olduğunu ileri sürdüğü zarfı Cengiz'e uzattı.

Cengiz'in, zarftaki gazete parçalarını gördüğünü anlayan H.Ş., elindeki altınla kaçmak isterken, durumu fark eden çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'ye tepki gösterenleri sakinleştirdi.

Şüpheli, emniyete götürüldü.

Para gibi gösterdiği gazete parçalarıyla altın çaldı VİDEO

Dolandırıcı kuyumcuya para yerine gazete parçası verdi

Dolandırıcı kuyumcuya para yerine gazete parçası verdi

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