Dolar talebi artınca altın geriledi
Dolara talebin artmasıyla altın fiyatlarında altının onsu geçen hafta yüzde 1,3 azalışla 4 bin 158 dolara geriledi.
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Altının onsu 4 bin 158 euro oldu. Gram altın ise 6 bin 208 liradan yatay seyrediyor.
ABD ile İran'ın anlaşmaya varması ABD para birimi doları kuvvetlendirdi. Altın ve dolar birbirine zıt yönde ilerlediği için dolar çıkarken, altın fiyatları ise geriledi.
Türkiye'deki gram altın ise ons altındaki gerilemenin etkisinde kaydı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 208 lira
Çeyrek altın: 10 bin 528 lira
Cumhuriyet altını: 42 bin 897 lira
Tam altın: 42 bin 115 lira
Yarım altın: 21 bin 57 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 46,4792 lira
Euro: 53,3552 lira
Sterlin: 61,5874 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi