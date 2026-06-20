Dolar talebi artınca altın geriledi

Altının onsu 4 bin 158 euro oldu. Gram altın ise 6 bin 208 liradan yatay seyrediyor.

ABD ile İran'ın anlaşmaya varması ABD para birimi doları kuvvetlendirdi. Altın ve dolar birbirine zıt yönde ilerlediği için dolar çıkarken, altın fiyatları ise geriledi.

Türkiye'deki gram altın ise ons altındaki gerilemenin etkisinde kaydı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 208 lira

Çeyrek altın: 10 bin 528 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 897 lira

Tam altın: 42 bin 115 lira

Yarım altın: 21 bin 57 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,4792 lira

Euro: 53,3552 lira

Sterlin: 61,5874 lira