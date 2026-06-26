Dolar/yen paritesi, 40 yılın zirvesine ulaştı: ABD'nin 'şahin' politikaları etkili oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ileriye dönük para politikalarında "şahin" tutum sergileyeceğine yönelik beklentilerin dolar talebini desteklemesiyle dolar/yen paritesi, 161,95'e çıktı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

Bölgede sağlanan ateşkesin kalıcılığına yönelik iyimserlik küresel enflasyon ve büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilese de küresel merkez bankalarının gelecek dönemde daha temkinli adımlar atacağı öngörülerini ortadan kaldırmadı.

Bu doğrultuda Fed'in uzun süre sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların küresel para birimleri karşısındaki yükselişini hızlandırdı.

SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişmeyle dolar/yen paritesi 161,95 seviyesine çıkarak Temmuz 1986'dan beri en yüksek seviyeyi gördü ve böylece parite son 40 yılın zirvesini test etti.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞİ FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER TETİKLEDİ

ABN AMRO Kıdemli Döviz ve Petrol Stratejisti Georgette Boele, yaptığı değerlendirmede, "Dolardaki yükseliş, esas olarak Fed'e yönelik bakış açısının yeniden değerlendirilmesiyle tetiklendi. Piyasalar Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırmada fazla ileri gitmiş olabilir." dedi.

Piyasaların Fed'in faiz artışlarını fiyatlandırmada hızlı hareket ettiğini söyleyen Boele, doların güçlü konumunu yaz boyunca devam ettirebileceğini belirtti.

"ABD İLE İRAN ARASINDAKİ ANLAŞMA DOLAR RİSKLERİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİREBİLİR"

Boele, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından dolar risklerinin yeniden gündeme gelebileceğini daha önce değerlendirdiklerini ancak piyasanın son tepkisinin yatırımcıların bu risklere henüz tam olarak odaklanmadığını gösterdiğini ifade etti.

Fed toplantısının ardından, petrol fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen doların yeniden yükseliş eğilimine girmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Boele, "Yüksek petrol ve gaz fiyatları doları destekledi çünkü ABD bir enerji ihracatçısıdır. Aynı zamanda, Euro Bölgesi enerji ithalatçısı olduğu için euroya ağırlık verdiler. Prensipte, düşük enerji fiyatları dolar zayıflığına ve euro toparlanmasına yol açmalıdır. Bunun olmasını bekliyorduk, ancak şimdiye kadar tepki sınırlı kaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş kısmen dolar gücünden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Çünkü petrol fiyatları, euro ve özellikle yen gibi diğer çoğu para biriminde daha az düştü." diye konuştu.