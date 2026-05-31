Dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldi: Görüntüler mest etti

Dolunayın Van Gölü üzerinde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte, Ahlat’ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti.

VAN GÖLÜ’NDE DOLUNAY BÜYÜLEDİ

Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz izleyenleri mest ederken, birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay, dolunayın Van Gölü üzerinde yükselmesi ve oluşturduğu manzaranın inanılmaz olduğunu ifade etti.

"YAKAMOZ DA AYRI BİR GÜZELLİK KATTI"

Olcay şöyle dedi:

“"Bugün dolunayın Van Gölü üzerinde yükselişini çektik. Dolunay, Van istikametinden Van Gölü üzerinden yükselirken biz de Ahlat İskelesi’nde fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber geldik bu güzel anı hem fotoğrafladık hem de video kaydı aldık. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluştu. Dolunayın Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da ayrı bir güzellik kattı, biz de bu anı kayıt altına aldık ve güzel fotoğraflar arşivimize kattık"”