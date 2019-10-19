İstanbul Sarıyer’de aralarında yavruların da bulunduğu yaban domuzları, yeşillik alanda yiyecek bulamayınca caddeye kadar indi.

RESTORANIN YEMEK ATIKLARINA DADANDILAR

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülenen domuz sürüsü bir restoranın yemek artıklarını döktüğü alanda, yemek yediği görüldü. Yabani domuz sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Domuz sürüsü Sarıyer'e indi VİDEO

YEMEK YEDİKTEN SONRA ORMANA DÖNDÜLER

Aralarında yavruların da bulunduğu sürü burada yemek yedikten sonra tekrar ormana döndüğü görülüyor.