Donald Trump, G7 Liderler zirvesine katılımını büyük bir başarı olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Haziran'da Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde G7 liderler zirvesine katıldı.

Katılımın ardından Donald Trump, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak zirve sürecinde bulunduğu temasları değerlendirdi.

"BU ZİYARET BÜYÜK BİR BAŞARIYDI"

Trump paylaşımında, "Bu ziyaret büyük bir başarıydı ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi." ifadesine yer verdi.

ABD EKONOMİSİ TÜM KATEGORİLERDE HARİKA RAKAMLAR SERGİLİYOR

Paylaşımında ABD ekonomisinin gidişatı hakkında da değerlendirmede bulunan Donald Trump, ülke ekonomisinin tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini belirtti.

"ÇALIŞAN İNSAN SAYISI TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE"

Donald Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PETROL FİYATLARI VE BORSA

Ayrıca İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsasının rekor seviyelere ulaştığını ifade eden Donald Trump, petrol fiyatlarının da hızla düştüğünü kaydetti.

Trump, bugün Fransız ve diğer Avrupalı liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.