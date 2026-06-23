Donald Trump: İran nükleer denetime onay verdi
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz'ün açık kalmasına-abluka uygulanmamasına onay verdim." sözlerini kullandı.
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Orta Doğu'da hareketlilik devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"İran nükleer denetime onay verdi. Hürmüz'ün açık kalmasına-abluka uygulanmamasına onay verdim. Tüm gemileri yerinde tutacağım. Eğer bunu kabul etmezlerse, daha fazla müzakere olmayacak."
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi