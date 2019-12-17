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Donald Trump küreselcilere yüklendi

Trump küreselcilerin ABD'nin para kaybetmesini istediği açıklamasın yaptı.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 08:39..
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Donald Trump küreselcilere yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM PARA KAYBETMEMİZİ İSTİYORLAR"

Çin ile yaptığı birinci aşama ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, 'küreselci'lere yüklendi. Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil" görüşünü paylaştı.

"BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum" diye konuştu.

Donald Trump küreselcilere yüklendi

Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız" diye konuştu.

 

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