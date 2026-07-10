Donald Trump, Türkiye'den eski uçağı ile döndü: Yeni uçakta güvenlik açığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihilerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi.

7 Temmuz'da Ankara Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması ile inen Donald Trump, daha önceki ziyaretlerinde kullandığı Air Force One uçağı yerine Katar tarafından kendisine hediye edilen Boeing 747 tipi Air Force One uçağı tercih etmesi dikkat çekti.

Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu uçak, Türkiye ziyaret ile de ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştirdi.

ESKİ UÇAĞIYLA DÖNDÜ

Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirve'sinin son günü kapsamındaki temaslarını tamamlayan Donald Trump, ABD'ye dönmek için yeni uçak yerine eski uçağını tercih etmesi çok konuşuldu.

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Katar'ın hediye ettiği ve modernize edilen Boeing 747 tipi başkanlık uçağının, bir önceki Air Force One uçağından farklı olduğu belirtildi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer uçağın, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığını iddia etti.

Eskiden ABD ordusunda çalışan 2 yetkili, projenin hızı nedeniyle, geleneksel olarak tam donanımlı bir başkanlık uçağıyla ilişkilendirilen tüm güvenlik değişikliklerinin yapılması için yeterli zaman olmadığını ifade etti.

YETERLİ SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP DEĞİL

Habere göre, Air Force One olarak hizmet veren eski uçaklarda, ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış bir savunma sistemi bulunuyor.

Eski Air Force One'da, uçağın kanadının altında ve kuyruğunda savunma sistemlerinin farklı parçaları görülebiliyor ancak güvenlik protokollerinden sorumlu başka bir ABD'li yetkili, bu parçaların yeni Katar uçağının fotoğraflarında görülemediğini ifade etti.

SEYAHATLAR KONUSUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Başkanlık seyahatlerinde kullanılan askeri uçaklarla ilgili görüşmelere katılan eski bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi de güvenlik soruları ortaya çıktığında, Beyaz Saray personeli ile askeri danışmanlar ve Gizli Servis arasında seyahat planları konusunda sık sık gerginlik yaşandığını belirtti.

İran'ın Donald Trump'a suikast planladığı iddiası

TÜM ABD BAŞKANLARINA HİZMET VERDİ

ZMevcut Air Force One filosunun temelleri, eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde atıldı.

İlk kez eski Başkan George H.W. Bush döneminde kullanılmaya başlanan "VC-25A" tipi Boeing 747-200B uçakları, bugüne kadar görev yapan tüm ABD başkanlarına hizmet verdi.

6 MİLYON MİLDEN FAZLA UÇUŞ

Trump'ın verdiği bilgilere göre, tamamen aynı olan 2 uçaktan oluşan mevcut Air Force One filosu, görev süresi boyunca 96 ülkeye yapılan 223 uluslararası seyahatte kullanıldı ve toplamda 6 milyon milden fazla uçuş yaptı.

Yaklaşık 35 yıldır başkanları taşıyan uçaklar, yaşlarının ilerlemesi nedeniyle emekliye ayrılırken yerlerini kapsamlı şekilde yenilenen "Boeing 747" tipi yeni Air Force One'a bırakıyor.

YENİ UÇAK TRUMP'IN TALEBİ ÜZERİNE KULLANILIYOR

Pentagon ve yüklenici firma L3Harris tarafından hızlandırılmış takvimle yürütülen çalışmalar sonucunda hizmete alınan yeni uçak, Trump yönetiminin talebi doğrultusunda başkanlık görevleri için hazır hale getirildi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

460'tan fazla yolcu kapasiteli günlük ticari 747'lerin aksine, bu jumbo jet uçağında yalnızca beş sıra standart business class koltuk mevcut.

Uçak, ünlü Fransız iç mimarlık şirketi Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edildi.

The Sun'ın haberine göre, uçaktaki odaların yanı sıra süitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemekleri bulunuyor.

Uçaktaki hemen hemen her odada lüks halılar, deri koltuklar ve altın rengi mobilyalar bulunuyor.