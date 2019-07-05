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Dubai Emiri El Maktum kaçan eşine dava açtı

Milyonlarca dolar ve iki çocuğuyla birlikte kaçan Prenses Haya, BAE ile İngiltere arasında diplomatik krize neden olabilir.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 21:52..
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Dubai Emiri El Maktum kaçan eşine dava açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, 6. eşi Prenses Haya bint el Hüseyin'in kaçmayı başardığı ortaya çıktı.

Hakkında yeniden tartışmalar açılan Dubai Emiri Raşid el Maktum'un önce Almanya'ya kaçan, ardından İngiltere'ye sığınan ve beraberinde milyonlarca dolar kaçıran son eşi Prenses Haya'ya dava açtığı belirtildi.

AY SONUNDA OTURUM VAR

CNN, eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı Abdullah'ın kız kardeşi Prenses Haya'ya kocasının açtığı davanın Londra'daki Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülmeye başlandığını, bundan sonraki oturumların 30-31 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Dubai Emiri El Maktum kaçan eşine dava açtı

Kraliyet Adalet Mahkemeleri, ilki 22 Mayıs'ta görülen duruşmanın diğer tarihlerini teyit etti, ama davalı ve davacı tarafların kimliğini açıklamadı.

İHANETE UĞRADIM ŞİİRİ PAYLAŞTI

'Arapçanın tanınmış bir şairi' diye de nitelenen Şeyh Maktum'un geçen günlerde Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait şiirde 'bir kadının ihanetine uğramaktan' söz etmesi, Prenses Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Dubai Emiri El Maktum kaçan eşine dava açtı

Yarış atları ve İngiltere'de bir yarış atı çiftliği de bulunan Şeyh Maktum, İngiltere'deki ünlü Ascot at yarışlarında sık sık Kraliçe 2. Elizabeth ile sohbet ederken görüntüleniyordu.

KAÇAN PRENSES İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALDI

Prenses Haya da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın yakın dostu ve uluslararası çapta tanınan bir kişilik. İngiltere'de eğitim aldı ve Oxford'da Siyaset, Felsefe, Ekonomi bölümlerinden mezun olan Prenses Haya, 2000 Sydney Olimpiyatı'nda binicilikte Ürdün'ü temsil etmişti.

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