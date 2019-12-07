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Düğünde dans etmeyi durduran kadına ateş açıldı

Hindistan’da kez genç bir kadın düğünde dans etmeyi durdurduğu için yüzünden vuruldu.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 02:55..
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Düğünlerde şiddet eylemleri Hindistan’da yaygın bir durum halini aldı.

Düğün davetlilerinden çoğu silah taşıyor ve kutlama sırasında havaya ateş açıyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Hindistan’daki bir düğünde kadın dansçı, dans performansını durdurduğu için yüzünden silahla vuruldu. Olay anına ait görüntülerde bir kadın sahnede dans ederken görüntüleniyor. Sonra kadın duruyor ve bir silah sesi duyuluyor. Ardından kadın yüzünü tutarak yere yığılıp kalıyor.

Dans etmeyi durdurduğu için kadını yüzünden vurdu VİDEO

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