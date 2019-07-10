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Düğünden bir gün önce gelin darbedildi, damat tutuklandı

Bursa'da takı ve evlilik sonrası yaşanacak şehir yüzünden nişanlısından dayak yiyen kadın, yoğun bakıma alındı. Düğünden bir gün önce nişanlısını darbeden damat ise tutuklandı.

İHA | 10.07.2019 - 10:17..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir gün sonra düğünleri olacak S.Y., gelinliğini birlikte almaya gideceği nişanlısı Y.E.A.’nın evine gitti.

NİŞANLISI DÖVÜP FATURALARINI ÖDEMEYE GİTTİ

Nişanlı çift burada düğünde takılacak takılar ve başka bir şehirde yaşama konuları yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında damat adayı Y.E.A., sinirlerine hakim olamayarak nişanlısı S.Y.’yi banyoda darp etmeye başladı. S.Y. aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Y.E.A. nişanlısını o halde bırakarak dışarı çıkıp faturalarını ödedi.

Düğünden bir gün önce gelin darbedildi, damat tutuklandı

BAYGIN YATTIĞINI GÖRÜNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Yaklaşık 15 dakika sonra eve dönen Y.E.A., nişanlısının hala baygın yattığını görünce 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri, genç kızı evde bilinci kapalı vaziyette bulunca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatarak, genç kızın nişanlısını gözaltına aldı.

Düğünden bir gün önce gelin darbedildi, damat tutuklandı

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ANLAŞILDI

Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eve Y.E.A.’dan başka kimsenin girmediğini tespit edince adamın sorgusuna başladı. İlk başta iddiaları kabul etmeyen Y.E.A., daha sonra suçunu kabul ederek genç kızı darbettiğini, siniri geçsin ve genç kız kendine gelsin diye evden çıktığını daha sonra eve geldiğinde S.Y.’nin halen yerde yattığını görünce korkarak sağlık ekiplerini aradığını ifade etti.

Düğünden bir gün önce gelin darbedildi, damat tutuklandı

GENÇ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken; genç kadının ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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