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Dükkan önünde düşürülen paranın sahibini ilanla arıyor

Kocaeli'de koltuk döşemeciliği yapan Adem Işık'ın dükkanının önüne 2 gün arayla para düşürüldü. Işık, paranın sahibini ilanla bulmak istiyor.

AA | 11.05.2019 - 13:06..
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Kocael'nin İzmit ilçesinde koltuk döşemecisi olarak çalışan Adem Işık'ın dükkanının yakınına 2 gün arayla para düşürüldü. Parayı bulan vatandaşlar, koltuk döşemecisinin dükkanının önünde buldukları parayı Işık'ın olduğunu düşünerek parayı ona teslim etti.

İLAN ASTI

Birkaç gün beklemesine rağmen gelen olmayınca Işık, dükkanının yakınındaki ağaca telefon numarasının da bulunduğu ilan astı.

Dükkan önünde düşürülen paranın sahibini ilanla arıyor

TELEFON NUMARAMI DA YAZDIM

Işık, paraların sahiplerini aramaya devam ediyor. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından paranın sahibinin çıkmadığını ifade eden Işık, "Birkaç gün cama yapıştırdım ama sonra ilan asmak durumunda kaldım. İnsanlar sormaya çekinir belki diye telefon numaramı da yazdım. Vatandaşlar ilk gün 100 lira bulmuş, 2 gün sonra da 20 lira bulmuşlar. Daha henüz ben kaybettim diye arayan olmadı. Paraya herkesin ihtiyacı var. O yüzden sahibinin çıkmasını bekliyorum." diye konuştu.

Dükkan önünde düşürülen paranın sahibini ilanla arıyor

CAMİYE VEYA İHTİYAÇ SAHİBİNE BAĞIŞLAYACAK

Işık, parayı sahiplerinin bulunmaması durumunda camiye veya ihtiyaç sahibine bağışlayacağını bildirdi.

Dükkan önünde düşürülen paranın sahibini ilanla arıyor

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