Dünya Golbol Şampiyonası'nda milliler çeyrek finalde

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Türkiye, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşaması sona erdi.

ALINAN SONUÇLAR

X Grubu'nda yer alan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, son maçında Ukrayna'yı 6-3 yenerek namağlup son 8'e kaldı.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı ise Çin ile oynadığı karşılaşmayı 7-4 kaybetti ve C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Çeyrek finallerde Türkiye; erkeklerde Çin, kadınlarda da Brezilya ile karşılaşacak.