Dünya Golbol Şampiyonası'nda milliler çeyrek finalde
Türkiye'nin Golbol erkek milli takımı 3'te 3 yaparak, kadın milli takımı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle çeyrek finale çıktı.
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Türkiye, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşaması sona erdi.
ALINAN SONUÇLAR
X Grubu'nda yer alan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, son maçında Ukrayna'yı 6-3 yenerek namağlup son 8'e kaldı.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı ise Çin ile oynadığı karşılaşmayı 7-4 kaybetti ve C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
Çeyrek finallerde Türkiye; erkeklerde Çin, kadınlarda da Brezilya ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)