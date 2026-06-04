Dünya Kupası'na günler kala vize engeline takıldı, ABD'ye gidemiyor

İsviçre Futbol Federasyonu tarafından BBC ile paylaşılan resmi açıklamaya göre, golcü futbolcunun ABD’ye girişini sağlayan ESTA (Elektronik Seyahat Onay Sistemi) belgesi uçuş sabahına kadar onaylı durumdaydı.

Ancak takımın hareket etmesine kısa bir süre kala, saat 10.30’da ABD makamlarından gelen bir bildirimle Embolo’nun başvurusunun "daha fazla inceleme altına alındığı" iletildi.

Federasyon yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Breel Embolo şu anda ekiple birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edemiyor" ifadelerini kullanarak krizi doğruladı.

İsviçre milli takımı, oyuncuların uçaktaki bir fotoğrafını Instagram üzerinden "Bir koltuk boş, ama uzun sürmedi. Yakında görüşürüz Breel Embolo" notuyla paylaşarak yıldız oyuncuya destek verdi.

Krizin arkasında geçmişteki mahkeme kararı mı var?

Embolo’nun vize başvurusunun neden aniden incelemeye alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak yıldız oyuncu, 2018 yılında Basel'de karıştığı bir tartışma sırasında tehditte bulunmaktan suçlu bulunmuş ve 2023 yılında yaklaşık 161.000 dolar tutarında şartlı para cezasına çarptırılmıştı.

Yapılan temyiz başvurusu da reddedilen futbolcu, bu adli geçmişe rağmen 2025'in başında İsviçre'nin ABD ve Meksika'ya karşı oynadığı hazırlık maçları için sorunsuz bir şekilde ABD'ye giriş yapabilmişti.

Diplomatik trafik başladı, federasyon umutlu

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp üssünü San Diego'da kuran İsviçre, turnuvadaki ilk maçına 13 Haziran'da Santa Clara'da Katar karşısında çıkacak.

Ardından Inglewood'da Bosna-Hersek ve Vancouver'da Kanada ile kozlarını paylaşacak olan kırmızı-beyazlılar, golcü oyuncusunu turnuvaya yetiştirmek için ABD'li yetkililerle yoğun bir iletişim trafiği yürütüyor.

Federasyon yetkilileri, sorunun diplomatik yollarla çözülmesini ve Embolo'nun en geç yarın takıma katılmasını beklediklerini ifade etti.