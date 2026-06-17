Dünya Kupası'na şaşırtan anlar: Sahanın ortasında bir anda su borusu patladı
Irak-Norveç maçının devre arasında saha içi sulama sisteminde meydana gelen patlama nedeniyle sahayı su bastı. Görevlilerin müdahalesi sonrası maç devam etti.
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'ndan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.
Irak ile Norveç'i karşı karşıya getiren maçta, şaşırtan bir an yaşandı.
Mücadelenin devre arasında bir sulama borusu patladı.
SU BORUSU PATLADI
Stadyumun saha içi sulama sisteminde meydana gelen patlama sonucu oyun alanı, kısa sürede suyla kaplandı.
Görevliler hızla sahaya girerek su akışını kesmeye çalıştı.
STADYUM SU İÇİNDE KALDI
Stadyum ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sorun kontrol altına alındı ve saha yeniden oyuna elverişli hale getirildi.
Karşılaşma, kısa bir gecikmenin ardından kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi