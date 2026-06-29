Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Devlet başkanı soruşturma emri verdi

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'de, büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

Ülkenin devlet başkanı Lee Jae Myung, milli takımın turnuvadan elenmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lee Jae Myung, Güney Kore'nin gruptan çıkamamasını "anlamakta zorlandığını" belirtirken, sürecin tüm yönleriyle incelenmesi için Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

DEVLET BAŞKANI 'SORUŞTURMA BAŞLATIN' DEDİ

Güney Kore, Dünya Kupası grubunda 3 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. Çekya'yı mağlup eden Asya temsilcisi, Meksika ve Güney Afrika karşılaşmalarından ise yenilgiyle ayrıldı.

Grubun en yüksek sıralamaya sahip ekiplerinden biri olmasına rağmen son 16 turuna kalamayan Güney Kore, en iyi üçüncüler arasında da kendisine yer bulamayınca turnuvaya erken veda etti.

Başkan Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan sonucun ülkede derin bir hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

"AÇIKÇASI ŞAŞKINIM"

Lee Jae Myung açıklamasında, "Bu beklenmedik sonuç karşısında sadece şaşırmış değilim, açıkçası tamamen hayrete düşmüş durumdayım." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası organizasyonu için kamu kaynaklarının kullanıldığını hatırlatan Lee, milli takımın turnuvadaki performansının ve sürecin tüm detaylarıyla araştırılması gerektiğini belirtti.

Güney Kore Başkanı, "Milli takımın Dünya Kupası'na katılımı için ciddi miktarda kamu kaynağı ve devlet desteği kullanılıyor. Bu nedenle Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın yaşananları ayrıntılı şekilde incelemesini, nedenleri analiz etmesini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kapsamlı önlemler hazırlamasını istiyorum." dedi.

FEDERASYONA GÖNDERME

Lee'nin açıklamalarında, Güney Kore Futbol Federasyonu'nun teknik direktör tercihi de dolaylı olarak hedef alındı. Başkan, teknik adam seçiminde "liyakat" ve "yetkinlik" kriterlerinin ön planda tutulup tutulmadığının sorgulanması gerektiğine işaret etti.

Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo'nun göreve getirilme süreci, daha önce de tartışma konusu olmuştu.

Ülkenin spor bakanlığı, federasyonun kendi kurallarına uygun hareket edip etmediğinin incelenmesi gerektiğini savunmuş, görüşme sürecinin sağlıklı yürütülmediği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Güney Kore Futbol Federasyonu ise o dönem herhangi bir usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetmişti.

HONG İKİNCİ KEZ GÖREVDE

Asya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Hong Myung-bo, daha önce 2013 yılında da Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Tecrübeli futbol adamı, 2024 yılında yeniden milli takımın başına geçmişti.

Ancak Dünya Kupası'nda gelen erken veda sonrası Hong'un geleceği ve federasyonun karar alma süreci ülkede en çok tartışılan başlıklar arasına girdi.

Başkan Lee, spor yönetiminde reform adımlarının hızla atılacağını belirterek, "Böyle bir tablonun yeniden yaşanmaması için spor yönetiminde gerekli düzenlemeleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz." sözleriyle sürecin takipçisi olacağını duyurdu.