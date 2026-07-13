Dünya Kupası'nda çeyrek finali göremeyip istifa etmeyen teknik adamlar!

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Futbolseverlerin yıllardır beklediği Dünya Kupası'nın bitmesine az bir zaman kaldı.

Bir yanda turnuvada yarı final heyecanı sürerken diğer yanda teknik direktör istifaları ve görevden almalar sürüyor.

Son olarak Senegal Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından teknik direktör Pape Thiaw ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BİR GÖREVDEN ALMA DA SENEGAL'DEN GELDİ

Federasyonun kararında, milli takımın turnuvadaki sonuçları ile gelecek planlarının etkili olduğu belirtildi.

Pape Thiaw’ın görevden alınmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası’ndan elenen takımlarda yaşanan teknik direktör ayrılığı sayısı 16 oldu.

AYRILIK SAYISI 16'YA ÇIKTI

Daha önce Roberto Martinez Belçika’dan, Zlatko Dalic Hırvatistan’dan, Javier Aguirre Meksika’dan, Julian Nagelsmann Almanya’dan, Ronald Koeman Hollanda’dan, Sebastian Beccacece Ekvador’dan, Carlos Queiroz Gana’dan ve Vladimir Petkovic Cezayir’den ayrılmıştı.

Herve Renard ile Sabri Lamouchi Tunus’taki görevlerini bırakırken Steve Clarke İskoçya’dan, Miroslav Koubek Çekya’dan, Hong Myung-bo Güney Kore’den, Marcelo Bielsa Uruguay’dan ve Jamal Sellami Ürdün’den ayrılan diğer teknik direktörler olmuştu.

ÇEYREK FİNALİ GÖREMEYİP GÖREVİNE DEVAM EDENLER DE VAR!

Tabii bir de Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratıp istifa etmeyenler var...

Kupada ortaya çıkan başarısız tabloya "Kader" diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra, turnuvada çeyrek finali göremeyen ve hala görevde bulunan hoca bulunuyor.

Bu listede turnuva öncesi beklentilerin yüksek olduğu Brezilya, Türkiye ve İsveç başı çekiyor.

İŞTE O LİSTE

İşte Dünya Kupası'nda çeyrek finali göremeden elenip görevine devam eden hocaların listesi...

Kanada- Jesse Marsch

Bosna Hersek- Sergej Barbarez

Katar- Julen Lopetegui

Brezilya- Carlo Ancelotti

ABD- Mauricio Pochettino

Avustralya- Tony Popovic

Paraguay- Gustavo Alfaro

Türkiye- Vincenzo Montella

Fildişi Sahili- Emerse Fae

Japonya- Hajime Moriyasu

İsveç- Graham Potter

İran- Amir Ghalenoei

Yeni Zelanda- Darren Bazeley

Irak- Graham Arnold

Avusturya- Ralf Rangnick

Özbekistan- Fabio Cannavaro

Demokratik Kongo Cumhuriyeti- Sebastien Desabre

Panama- Thomas Christiansen