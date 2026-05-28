Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli çalıştırıcıdan geçiyor
1930 tarihinden bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
SON ŞAMPİYON SCALONI
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı.
Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.
BREZİLYA ZİRVEDE
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER
1930 - Uruguay - Alberto Suppici
1934 - İtalya - Vittorio Pozzo
1938 - İtalya - Vittorio Pozzo
1950 - Uruguay - Juan Lopez Fontana
1954 - Batı Almanya - Josef Herberger
1958 - Brezilya - Vicente Italo Feola
1962 - Brezilya - Aymore Moreira
1966 - İngiltere - Alf Ramsey
1970 - Brezilya - Mario Zagallo
1974 - Batı Almanya - Helmut Schön
1978 - Arjantin - Cesar Luis Menotti
1982 - İtalya - Enzo Bearzot
1986 - Arjantin - Carlos Salvador Bilardo
1990 - Batı Almanya - Franz Beckenbauer
1994 - Brezilya - Carlos Alberto Parreira
1998 - Fransa - Aime Jacquet
2002 - Brezilya - Luiz Felipe Scolari
2006 - İtalya - Marcello Lippi
2010 - İspanya - Vicente del Bosque
2014 - Almanya - Joachim Löw
2018 - Fransa - Didier Deschamps
2022 - Arjantin - Lionel Scaloni