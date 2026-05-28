Haberler Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli çalıştırıcıdan geçiyor

1930 tarihinden bu yana düzenlenen Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

AA AA
Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli çalıştırıcıdan geçiyor
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 22 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

SON ŞAMPİYON SCALONI

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı.

Son şampiyon Arjantin de Lionel Scaloni ile tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

BREZİLYA ZİRVEDE

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya 4'er, Arjantin ise 3 şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER

1930 - Uruguay - Alberto Suppici

1934 - İtalya - Vittorio Pozzo

1938 - İtalya - Vittorio Pozzo

1950 - Uruguay - Juan Lopez Fontana

1954 - Batı Almanya - Josef Herberger

1958 - Brezilya - Vicente Italo Feola

1962 - Brezilya - Aymore Moreira

1966 - İngiltere - Alf Ramsey

1970 - Brezilya - Mario Zagallo

1974 - Batı Almanya - Helmut Schön

1978 - Arjantin - Cesar Luis Menotti

1982 - İtalya - Enzo Bearzot

1986 - Arjantin - Carlos Salvador Bilardo

1990 - Batı Almanya - Franz Beckenbauer

1994 - Brezilya - Carlos Alberto Parreira

1998 - Fransa - Aime Jacquet

2002 - Brezilya - Luiz Felipe Scolari

2006 - İtalya - Marcello Lippi

2010 - İspanya - Vicente del Bosque

2014 - Almanya - Joachim Löw

2018 - Fransa - Didier Deschamps

2022 - Arjantin - Lionel Scaloni

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)