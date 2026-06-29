Dünya Kupası'nda skandal güvenlik zafiyeti: 'Bakanım' diyerek stada girdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının sonuna gelindi ve son 32 turu maçları başladı.

Grup etabının son haftasında Hırvatistan ile Gana'nın karşı karşıya geldiği maçta, dikkat çeken bir olay yaşandı.

Toronto'da oynanan karşılaşmayı Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic de stadyumdan takip etti ancak içeri girişi gündeme oturdu.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞAŞIRTAN GÜVENLİK ZAFİYETİ

Hırvat basınına göre Grdovic ve ekibi, stadyum girişindeki güvenlikleri sadece iki cümle ile atlattı ve otoparka doğru yöneldi.

Direksiyon başında bulunan kişi stadyum güvenliğine "Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler." dedi.

Görevli, durumu netleştirmek için polis çağırdı ancak Mladen Grdovic ve ekibi, geri adım atmayarak, kendilerinden oldukça emin bir şekilde bakanlık aracı olduğunu iddia etti.

HIRVAT ŞARKICI 'BAKANIM' DEDİ, MAÇA GİRDİ

Polis ise ekibe gülümseyerek aracın stadyuma girmek için gitmesi gereken yolu tarif etti.

Yaşananların ardından Mladen Grdovic ve ekibi, rahat bir şekilde yalan söyleyerek içeri giriş yaptı.

Grdovic, karşılaşmanın 2-1'lik Hırvatistan üstünlüğüyle sona ermesinin ardından tribünde bulunan taraftarlarla şarkılar söyleyerek kutlama yaptı.