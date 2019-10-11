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Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

CNN ve diğer birçok uluslararası basın kuruluşundan sonra Al Jazeera da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yalan haber servis etti.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 07:03..
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Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünya basınının ana gündem maddesi oldu.

Katar merkezli Al Jazeera da, Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin harekatı desteklemesine rağmen, harekatla alakalı manipüle edici ve yalan haber yayımladı.

"KÜRT KUVVETLERİNE KARŞI"

Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayımladığı haberinde Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etti.

Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

MANİPÜLE EDİYORLAR

Türkiye'nin kürtleri hedeflediği ima edilen haberde, Türkiye'nin direkt olarak Tel Abyad'ı bombaladığını belirterek sivil yerleşimlerin gözardı edildiği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan ise YPG'nin Akçakale'ye yaptığı havan atışlarınının ise kendilerini savunmak amaçlı olduğu ve bu atışların boş sokaklara denk geldiği söylendi.

Dünya medyası yalan haberlerine devam ediyor

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