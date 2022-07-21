Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden olan Zengilan kentindeki Ağalı köyüne 48 kişi daha yerleştirildi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’a dönüşler devam ediyor.

"Akıllı Köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan kentindeki Ağalı köyüne 10 Azerbaycanlı aile daha yerleştirildi.



Bu kapsamda dört aşamalı etabın ilk sürecinde yaklaşık 48 kişi daha döndüğü belirtildi.

Evlere yerleştirilen vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak.

"Yaşamak için buraya gelmeye karar verdim"

Anne ve babasının eskiden Ağalı köyünde yaşadığını belirten Valeh İsmayılov, “Bu topraklarda yaşamak için buraya gelmeye karar verdim. Buraya ailemle geldim. İki çocuğum, eşim ve annemle beraber. Burada daimi olarak yaşamaya geldik.” dedi.

10 Azerbaycanlı aile daha Karabağ'a döndü VİDEO

"Allah şehitlerimize rahmet etsin"

Torunlarının elinden tutarak kendi topraklarına dönmeyi hayal eden Tukezban Mahmudov, “Bugün bu arzuma ulaştım. Torunlarımın elinden tutarak kendi vatanıma döndüm. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Burada olmamızı ilk olarak onlar sağladı. Gazilerimize ve Cumhurbaşkanımıza bize bu sevinci yaşattıkları için sağlık diliyorum.” diye konuştu.

"Azerbaycan ve Türk milletini tebrik ederim"

İHA'nın aktarımına göre; tarihi bir olaya şahit olduklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Zengilan Özel Temsilcisi Vahid Hacıyev, “Karabağ’a büyük dönüşün ilk adımının ikinci aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu münasebetle bütün Azerbaycan ve Türk milletini tebrik ediyorum. Önümüzdeki 5 gün içinde toplamda 41 aileni Ağalı köyüne yerleştirmeyi planlıyoruz. Evler tam hazır olduğunda önümüzdeki aylarda da aileleri buraya yerleştirmeye devam edeceğiz.

Bin 457 Ağalı köyü sakini Azerbaycan’ın farklı yerlerinde yaşıyor. Onlardan bin 300’ü köye taşınmak niyetlerini bize iletti. Buraya taşınan vatandaşların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli imkanları oluşturduk.” dedi.