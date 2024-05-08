Günde 1 bardak şalgam içen yaşadı, binbir derde deva oluyor… Türk kültüründe ait içecekler arasında yer alan şalgam severek tüketilen bir içecektir. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan şalgam gün aşırı içildiğinde adeta binbir fayda sağlıyor. Her gün içeceğiniz 1 bardak şalgam bakın nasıl faydalar sağlıyormuş…

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İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden yaptığı önerilerin arasında şalgam adeta bir şifa deposu olarak kabul ediliyor. Türk kültüründe de oldukça fazla tüketilen şalgam sağlığınız için birçok faydayı içinde barındırıyor.

Severek tüketilen şalgam düzenli olarak tüketildiğinde adeta hastalıklara karşı görünmez bir kalkan oluşturuyor. O sorunları da kökünden kazıyor.

Yemeklerin ya da mezelerin yanında sevilerek tüketilen şalgam sağlığınız açısından içerdiği bir çok fayda ile o sağlık sorunlarının üstesinden gelmenize yardımcı oluyor.

İşte, günde 1 bardak şalgam içmenin faydaları…

Sağlık açısından birçok fayda içeren şalgam gün aşırı düzenli olarak 1 bardak şeklinde tüketildiğinde o sorunları maziye karıştırıyor. İşte, İbni-i Sina’nın asırlar öncesinden aktardığı o faydalar…

İbn-i Sina'nın da önerdiği söz konusu içecek, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı olabiliyor.

Şalgam içmek sindirim sağlığının düzenlenmesinden, cilt sağlığına kadar yarar sağlıyor.

Kanser riskinin önlenmesinde oldukça etkili olabiliyor.

Özellikle de çoğu kişinin yaşadığı kabızlık sorununu düzenli olarak tüketildiğinde ortadan kaldırabiliyor.

Ayrıca bu içecek, kemik sağlığı içinde oldukça yarar sağlıyor ve son olarak şalgam suyu günde bir bardak tüketildiğinde, akciğer ve karaciğeri toksinlerden arındırma konusunda faydalı olabiliyor.