11 Temmuz ne günü? Tarihte bugün neler oldu?

Temmuz ayının on birinci gününe gelinirken, 11 Temmuz tarihinde dünyada kutlanan önemli özel günler merak konusu oldu.

Dünya genelinde bazı tarihler, belirli konularda farkındalık oluşturmak ve çeşitli etkinliklerle anılmak amacıyla özel gün olarak kabul ediliyor.

“11 Temmuz ne günü?” ve “Bugün hangi anlamlı günler kutlanıyor?” soruları merak ediliyor.

Bu haberimizde, 11 Temmuz’da dünya çapında ve Türkiye’de öne çıkan özel günler ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

11 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Her yıl 11 Temmuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Dünya Nüfus Günü olarak anılıyor. Bu özel gün, 1987 yılında dünya nüfusunun 5 milyar kişiye ulaşmasının ardından, 1989 yılında resmiyet kazanmıştır.

Dünya Nüfus Günü’nün amacı, küresel nüfus artışının yarattığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara dikkat çekmek, bilinç oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktır.

11 TEMMUZ TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1302 - Altın Mahmuzlar Savaşı'nda Flandre şehirleri etrafındaki "Koalisyon Ordusu", Fransa Krallığı Ordusu'nu yenilgiye uğrattı.

1346 - IV. Karl, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na Kral olarak seçildi.

1740 - Pogrom: Yahudiler, "Küçük Rusya"dan (bugünkü Ukrayna) sürüldüler.

1789 - Fransız devrimci Lafayette, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni Devrimci Millî Meclis'e sundu.

1859 - Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı romanı yayımlandı.

1895 - Auguste ve Louis Lumière kardeşler, film teknolojilerini bilim adamlarına tanıttılar.

1921 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.

1933 - Sümerbank, resmen faaliyete geçti.

1939 - Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Hatay Valiliğine atandı.

1960 - Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek adlı romanı ilk baskısını yaptı.

1960 - İdam cezasında yaş haddi kaldırıldı.

1962 - Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.

1967 - Tuborg, Türkiye'de bira üretimine başladı.

1971 - Sabahattin Eyüboğlu, İsviçre asıllı piyanist Magdi Rufer, edebiyatçı Azra Erhat ile Vedat Günyol ve Yaşar Kemal’in eşi Tilda Gökçeli gözaltına alındılar.

1971 - Şili, bakır madenlerini millileştirdi.

1975 - Eski Çin’in başkenti Şian’da, 2000 yıl öncesine ait, kilden yapılmış, gerçek boyutlarda ve savaş donanımlı 6000 kişilik bir ordu bulundu. Toprak Askerler'in hiçbirinin diğerine benzememesi şaşkınlık yarattı.

1979 - Abdi İpekçi cinayetinin katil zanlısı, Mehmet Ali Ağca ve Yavuz Çaylan yakalandı.

1982 - İtalya, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı 3-1 yenerek FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı.

1984 - Özel dershanelerin yeniden kurulması yasalaştı.

1991 - Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenazesinde, halkın üzerine ateş açılmasını protesto eden Nusaybin, Lice ve Bismil esnafı, kepenk kapattı.

1992 - İzmir'in 3. devlet üniversitesi olan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kuruldu.

1992 - Kapatılan Sosyalist Parti yerine, İşçi Partisi kuruldu.

1994 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, PKK eylemlerini gerekçe göstererek er ve erbaşların terhislerini 4 ay erteledi.

1995 - Bosna Soykırımı: Ratko Mladiç komutasındaki Sırp ordusu, Bosna-Hersek'teki Srebrenitza Bölgesi'nde, toplamda yaklaşık 8000 Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitza Katliamı'na başladı.

2010 - İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda, Hollanda'yı 1-0 yenerek ilk kez FIFA Dünya Kupası sahibi oldu.