13 yıl sonra ilk defa İsrail Dışişleri Bakanı Mısır’ı ziyaret etti

13 yıl sonra ilk defa İsrail Dışişleri Bakanı Mısır’ı ziyaret etti

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine aracılık eden Mısır'ı İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi 13 yıl aranın ardından ilk defa ziyaret etti.

İsrail 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne operasyon başlattı.

21 Mayıs günü Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına vardı. İki taraf arasındaki ateşkes Mısır’ın arabuluculuğu gerçekleşti.

13 YIL SONRA İLK ZİYARET

Ateşkesin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Mısır’ı ziyaret etti. Bu ziyaretle 13 yıl sonra ilk defa bir İsrail Dışişleri Bakanı Mısır’ı ziyaret etmiş oldu.

Aşkenazi, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Tahrir Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesi ele alındığı bildirildi.

GÖRÜŞME MISIR'IN ATEŞKEŞ GÖRÜŞMELERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

İki bakan Gazze Şeridi’nin yeniden inşası konuşunda görüş birliğine varılan açıklamada ziyaretin Mısır’ın İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlamak amacıyla taraflarla yaptığı iletişim çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry görüşmede Filistine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunurken Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa ile tüm kutsal mekanlar ile ilgili özel hassasiyet gerektiğine vurgu yaptı.

MISIR ÇÖZÜMÜN İKİ DEVLETLİ ANLAYIŞTAN GEÇTİĞİNİ VURGULADI

İkili görüşmede Mısır tarafı bölgede adil ve kalıcı barışa, güvenliğe ve istikrara ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirterek, Filistin halkının kendi bağımsız devletlerini kurarak kendi kaderini tayin hakkını, başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 hatlarında ilgili uluslararası referanslara dayanarak onayladığını vurguladı.

Bakan Aşkenazi görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Mısır ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinı söyledi.















