15 binden fazla milyonerin Rusya'yı terk etmesi bekleniyor

Savaş nedeniyle zengin Rusların diğer ülkelere taşınacağı belirtiliyor. Listenin ilk sırasında BAE bulunuyor.

Ukrayna ile yaşanan çatışmalar, çok sayıda milyonerin Rusya'dan ayrılık planları yapmasına neden oldu.

2022 yılında 15 binden fazla milyonerin Rusya'dan ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Zengin Ruslar ülkeden ayrılıyor

Bir araştırmaya göre, varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan Rusların yaklaşık yüzde 15'inin, yıl sonuna kadar diğer ülkelere göç etmesi bekleniyor.

Ülkede ortaya çıkan duruma işaret eden Guardian'ın haberinde, "Zengin vatandaşlar, (Rusya Devlet Başkanı) Vladmir Putin'e sırtını dönüyor." denildi.

BAE listenin ilk sırasında

Varlıklı iş insanlarının, son 10 yılda, her yıl istikrarlı biçimde artan sayılarda Rusya'dan göç ettiği aktarıldı. Bu durumun, söz konusu ülkenin karşı karşıya olduğu mevcut sorunların erken uyarı işareti olduğuna dikkat çekildi.

Dünyanın zenginlerinin geleneksel olarak ABD ve İngiltere'ye yerleştiği, ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu iki ülkeyi geçmesinin beklendiği notu paylaşıldı.

Rusların gitmesi beklenen diğer ülkeler

"Yüksek net değerli" olarak ifade edilen insanların yaklaşık 4 binin, yıl sonuna kadar BAE'ye taşınması bekleniyor.

Avustralya'ya 3 bin 500, Singapur'a 2 bin 800 ve İsrail'e 2 bin 500 varlıklı insanın gitmesi öngörülüyor.

Malta, Mauritius ve Monako, diğer üç muhtemel destinasyon olarak sıralandı.