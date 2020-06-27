İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, tarım alanlarına saldırdı.

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'yi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi.

GAZZE'YE SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.