178 Venezuelalı ABD'den sınır dışı edildi

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178 Venezuelalının ABD tarafından sınır dışı edilmesi sonrası Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, 178 Venezuelalı göçmeni Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, konuya ilişkin Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulundu.

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Cabello, ülkeye getirilen göçmenlerden 162'sinin erkek, 16'sının kadın olduğunu belirtti.

Cabello, getirilenler arasında Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan 1 kişinin de bulunduğunu, bu kişinin Venezuela'da cinayet suçundan arandığını söyledi.

"BU UÇAKLAR UÇTUĞU SÜRECE VENEZUELALILAR NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR GERİ DÖNECEK"

ABD ile iş birliği sürdüğü sürece geri dönüşlerin devam edeceğini kaydeden Cabello, "Bu uçaklar uçtuğu sürece Venezuelalılar nerede olurlarsa olsunlar geri dönecek. Geri dönüş uçuşlarının maliyeti, yalnızca seyahatle sınırlı değil. Aynı zamanda uçakların bakımı da ciddi çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı yetkililere göre, 2018 yılında başlatılan ve ABD, Meksika ile Honduras gibi ülkelerle koordineli yürütülen Anavatan'a Dönüş Programı kapsamında şubat ayından bu yana 2 bin 368 Venezuelalı ülkesine geri döndü.