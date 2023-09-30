1996'daki Tupac suikastıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı ABD'de ünlü rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak 60 yaşındaki Duane Keith Davis'in gözaltına alındığı açıklandı.

AA & Ensonhaber ABD'li rapçi Shakur'un 1996'daki ölümüyle ilgili yeni gelişme... Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, 60 yaşındaki Duane Keith Davis'in cinayet işlemekle suçladığını duyurdu. DiGiacomo, gözaltına alınan Davis'i 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un 'ölüm emrini veren kişi ve olay yerindeki lider' olarak tanımladı. Clark County Şerifi Kevin McMahill, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adalet bekliyor" dedi. Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti. Temmuzda Las Vegas polisinin Davis'in evine baskın düzenlediği aktarıldı. Suikasta uğramıştı Shakur, 1996'da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti. Davis, 2019'da 'Compton Street Legend' adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı.