200'ü aşkın ünlüden Alman hükümetine açık mektup: Gazze'nin ölmesine izin vermeyin

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü kanlı saldırılarda on binlerce sivil yaşamını yitirdi, yüz binlercesi evsiz kaldı.

Açlığın yaygınlaştığı, hastanelerin çalışamaz hale geldiği bölgede yaşananlar uluslararası kamuoyunda giderek daha yüksek sesle "soykırım" olarak tanımlanırken, özellikle Batılı ülkelerin siyasi suskunluğu ve İsrail’e verdiği destek sert eleştirilere yol açıyor.

Bu sessizliği sürdüren ülkelerden biri olan Almanya’da, bu kez tepki halktan değil, ülkenin en tanınmış sanatçılarından geldi.

ÜNLÜLERDEN BAŞBAKAN MERZ’E: GAZZE’NİN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN

Almanya'nın müzik, sinema ve medya dünyasından 200'ü aşkın ünlü isim, Başbakan Friedrich Merz’e hitaben ortak bir mektup kaleme alarak, Almanya'nın Gazze politikasına acil müdahale çağrısında bulundu.

"Gazze’nin ölmesine izin vermeyin Bay Merz" başlığını taşıyan açık mektupta, "Sözler yetmez. Artık eylem zamanı." denilerek İsrail'e silah ihracatının durdurulması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması istendi.

200'ü AŞKIN ÜNLÜ DESTEK VERDİ

Aralarında Daniel Brühl, Joko Winterscheidt, Giovanni Zarrella, Shirin David, Christiane Paul ve Meret Becker gibi ünlü oyuncu, müzisyen ve televizyon sunucularının da bulunduğu isimler, Almanya’nın Gazze’de yaşanan trajedide daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Der Spiegel’in yayımladığı mektupta, “Anneler, babalar, çocuklar… Bu savaşın parçası olmayan ama tüm bedelini ödeyen çocuklar için artık sessizlik kabul edilemez.” ifadeleri yer aldı.

“HİÇBİR SUÇ, MİLYONLARIN CEZALANDIRILMASINI MEŞRULAŞTIRMAZ”

Mektupta, Hamas’ın eylemleri açıkça kınanırken, buna rağmen tüm bir halkın kolektif şekilde cezalandırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mektupta şu ifade dikkat çekti:

“Hiçbir suç, milyonlarca insanın topluca cezalandırılmasını meşrulaştıramaz. Bu, insanlık vicdanına sığmaz.”

Başbakan Merz'e hitaben “İsrail’i rotasını değiştirmeye ikna edebilecek az sayıdaki liderden birisiniz.” ifadesine yer verilen mektupta, Merz'den siyasi hesaplardan uzak bir şekilde, acil ateşkesin sağlanması için somut diplomatik adımlar atması talep edildi.

ALMANYA HALA İSRAİL'E DESTEK VERİYOR

Haziran ayında da Almanya’daki başka bir grup sanatçı ve aktivist, hükümete benzer içerikte bir mektup yazarak İsrail'e silah satışının sonlandırılmasını istemişti.

Ancak o çağrılar karşılık bulmamıştı. Bu kez daha geniş ve yüksek profilli bir destekle kamuoyuna açıklanan yeni çağrı, Berlin yönetiminin üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Almanya, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e destek veren en güçlü Avrupa ülkelerinden biri olurken, Tel Aviv’e yapılan silah sevkiyatları ve siyasi destek, ülke içinde de insan hakları savunucuları tarafından sert biçimde eleştiriliyor.