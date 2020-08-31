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    2020 MTV Müzik Ödülleri New York'ta sahiplerine ulaştı

    Müzik sektöründe en iyilerin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri dağıtıldı. New York'taki MTV Müzik Ödülleri'nde Lady Gaga, yılın şarkıcısı dahil 5 ödül kazanırken, BTS ise 4 ödül kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 11:51
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    2020 MTV Müzik Ödülleri New York'ta sahiplerine ulaştı

    Müzik sektöründe dünyanın en iyilerinin seçildiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri, dünyaca ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

    Oyuncu ve şarkıcı olan Keke Palmer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2020 MTV Müzik Ödülleri'nde geceye damgasını vuran isimler Lady Gaga ve K-pop grubu olan BTS vurdu.

    2020 MTV Müzik Ödülleri New York ta sahiplerine ulaştı #1

    LADY GAGA VE BTS, GECENİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ OLDU

    9 dalda aday gösterilen Lady Gaga; yılın şarkısı, sanatçısı, en iyi sinematografi, en iyi iş birliği ve özel Tricon Ödülü olmak üzere toplamda 5 ödül aldı. BTS grubu ise 4 ödül ile gecede yıldızını parlattı.

    2020 MTV Müzik Ödülleri New York ta sahiplerine ulaştı #2

    KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLDİ

    Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz bir şekilde gerçekleşen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sanatçıların video görüntüleri ve video efektler yer aldı.

    Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, The Weeknd, DaBaby, Miley Cyrus ve pek çok ismin performansı yeşil ekran önünde çekildi.

    2020 MTV Müzik Ödülleri New York ta sahiplerine ulaştı #3

    KIRMIZI HALI ÇEKİMLERİ TÖREN ÖNCESİNDE YAPILDI

    Kırmızı halı çekimleri ise ödül töreninden birkaç gün önce yapıldı. Lady Gaga'nın ilginç maskeleri gecede öne çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybeden Black Panther filminin yıldızı Chadwick Boseman gecede anıldı.

    Irkçılığa dikkat çeken The Weeknd, "Söylediğim gibi, kutlama yapmak zor. Bu yüzden sadece 'Jacob Blake için ve Breonna Taylor için adalet' diyeceğim" dedi.

    2020 MTV Müzik Ödülleri New York ta sahiplerine ulaştı #4

    FİNAL PERFORMANSI BLACK EYED PEAS'TEN

    Gecenin final performansı Black Eyed Peas grubunun I Gotta Feeling şarkısıyla gerçekleşti.

    YILIN KLİBİ

    The Weeknd - Blinding Lights

    YILIN ŞARKICISI

    Lady Gaga

    YILIN ŞARKISI

    Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ

    Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me

    EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

    Doja Cat

    EN İYİ POP ŞARKISI

    BTS - On

    EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

    Megan Thee Stallion - Savage

    EN İYİ ROCK ŞARKISI

    Coldplay - Orphans

    EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

    Machine Gun Kelly - Bloody Valentine

    EN İYİ R&B ŞARKISI

    The Weeknd - Blinding Lights

    EN İYİ K-POP ŞARKISI

    BTS - On

    EN İYİ EVDEN ÇEKİLEN KLİP

    Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

    EN İYİ GRUP

    BTS

    EN İYİ KARANTİNA PERFORMANSI

    CNCO - MTV Unplugged At Home

    EN İYİ KLİP YÖNETİMİ

    Taylor Swift - The Man (Yönetmen: Taylor Swift)

    EN İYİ KLİP GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

    Lady Gaga ve Ariana Grande - Rain On Me (Görüntü yönetmeni: Thomas Kloss)

    EN İYİ KLİP SANAT YÖNETİMİ

    Miley Cyrus - Mother's Daughter (Sanat yönetmeni: Christian Stone)

    EN İYİ KURGU

    Miley Cyrus - Mother's Daughter (Kurgu: Alexandre Moors, Nuno Xico)

    EN İYİ KOREOGRAFİ

    BTS - On (Koreografi: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)

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