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    2023 Eurovision Şarkı Yarışması, İngiltere'de düzenlenecek

    Yarışma, gelecek yıl, Ukrayna’na adına İngiltere tarafından organize edilecek. Organizasyonun tüm sorumluluğunu BBC alacak.
    • 25.07.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:04
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    2023 Eurovision Şarkı Yarışması, İngiltere'de düzenlenecek

    2022 yılında İtalya'da düzenlenen Eurovision'un, gelecek yıl nerede yapılacağı belli oldu.

    Şarkı yarışmasının Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

    2023'te ev sahibi İngiltere

    Buna göre, İngiltere, 2023'te düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın ev sahipliğini üstlenecek.

    Bu yıl 66'ncısı düzenlenen yarışmaya, "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazanmış olmasına rağmen, ülkede devam eden savaş ortamı nedeniyle Ukrayna’nın, 2023'teki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı belirtildi.

    Ukrayna adına düzenleyecekler

    Açıklamada, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İngiliz yayın kurumu BBC’nin, 2023'teki yarışmanın Ukrayna’na adına İngiltere tarafından düzenlenmesi konusunda uzlaştığı ifade edildi.

    BBC’nin 2023'te İngiltere’de düzenlenecek şarkı yarışmasının tüm organizasyon sorumluluğunu alacağının belirtildiği açıklamada, yarışmanın hangi şehirde olacağının bu hafta içerisinde belli olacağı aktarıldı.

    2023 Eurovision Şarkı Yarışması, İngiltere de düzenlenecek #1

    İngiliz şarkıcı ikinci oldu

    AA'nın aktardığına göre, mayıs ayındaki son Eurovison yarışmasında, İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders, seslendirdiği "Space Man" şarkısıyla ikinci olmuştu.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ukrayna kamu yayın kurumu UA:PBC Başkanı Mykola Chernotytskyi, şunları söyledi:

    "BBC’nin bizimle dayanışma göstermesinden dolayı müteşekkiriz. Birlikte bu etkinliğe Ukrayna ruhunu katabileceğimize ve bir kez daha tüm Avrupa'yı ortak değerlerimiz olan barış, destek, çeşitliliği ve yeteneği kutlamak etrafında birleştireceğimize eminim."

    2023 Eurovision Şarkı Yarışması, İngiltere de düzenlenecek #2


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