2024 yılında Filipinler'de 426 kişi kuduzdan öldü

DHA

Kuduz, insanlık tarihi boyunca bilinen ve ölümcül sonuçlara yol açan eski bir hastalıktır.

Henüz kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, hastalık aşı ve erken müdahale ile önlenebilir.

Bununla birlikte, dünya genelinde hala kuduz kaynaklı ölümler yaşanmaya devam ediyor.

2024 YILINDA 426 KİŞİ KUDUZDAN ÖLDÜ

Kuduzun sıkça görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, kuduz vakalarına ilişkin yine dikkat bir veriyi paylaştı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında kuduz nedeniyle 426 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"ÖLÜMLERİN YÜZDE 45'İ EVCİL HAYVAN ISIRIĞI KAYNAKLI"

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı boyunca 426 kuduz vakası kaydetti. Vakaların tümü hayatını kaybetti. Bu durum kuduzun yüzde 100 ölümcül olduğunun kanıtı.

Bu vakaların yüzde 45'i, yani neredeyse yarısı evcil hayvan ısırıklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı evcil hayvanlarımızı her yıl aşılatmamızı hatırlatıyor” denildi.