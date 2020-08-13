İsrail saldırısında, evlerde maddi hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Gazze, bir kez daha İsrail'in saldırısına sahne oldu.

İsrail savaş uçakları, sabah erken saatlerde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin batısında ve Beyt Hanun'un kuzeyindeki Hamas'a ait iki mevzi hedef alındı.

İSRAİL, GAZZE'YE SALDIRDI

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak çevredeki evlerde maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu ViDEO

FİLİSTİNLİ BALIKÇILARA ENGEL

İsrail ordusu ayrıca, balonlar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürdüğünü ve Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladığını belirtti.