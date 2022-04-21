Petrol
107.8
0.94%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
612.713
0.95%
BTXN Coin
29.65
-4.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
    • 21.04.2022 - 06:41
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 06:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr

    Tesla'dan, 2022'in ilk çeyreğine ait bilanço açıklaması geldi.

    Buna göre, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar olmuştu.

    Yüzde 255 kâr

    Tesla'nın ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

    Tesla dan ilk çeyrekte rekor kâr #1

    "Bir başka rekor çeyrek"

    AA'nın haberine göre Tesla, devam eden tedarik zinciri zorluklarına ve fabrika kapanmalarına rağmen ocak-mart döneminde küresel çapta 310 bin 48 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

    Şirketten yapılan açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinin Tesla için "bir başka rekor çeyrek" olduğu aktarıldı.

    Tedarik zinciri zorluklarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, çip kıtlığına ek olarak son Kovid-19 dalgasının tedarik zinciri ve fabrika operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

    Açıklamada, bazı hammaddelerin fiyatlarının ise son aylarda birkaç kat arttığına dikkat çekilerek "Maliyet yapımız üzerindeki enflasyonist etki, mümkün olduğunca üretim maliyetlerimizi düşürmeye odaklanmaya devam etmemize rağmen ürün fiyatlandırmamızdaki ayarlamalara katkıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

    Tesla dan ilk çeyrekte rekor kâr #2


    İlginizi Çekebilir

    80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz
    Kitap

    80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    İkinci çocuk geliyor
    Magazin

    İkinci çocuk geliyor

    Görüş Bildir