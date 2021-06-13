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4 Alman kadın, PKK'ya destek için Erbil'e gitti

4 Alman kadın, PKK'ya destek için Erbil'e gitti

Köşeye sıkışan PKK terör örgütüne destek için Almanya'dan Erbil'e gitmek isteyen bir grup Alman kadın, Alman polisinin tüm engellemelerine rağmen bölgeye ulaşmayı başardı.