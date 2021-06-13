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- 4 Alman kadın, PKK'ya destek için Erbil'e gitti
4 Alman kadın, PKK'ya destek için Erbil'e gitti
Köşeye sıkışan PKK terör örgütüne destek için Almanya'dan Erbil'e gitmek isteyen bir grup Alman kadın, Alman polisinin tüm engellemelerine rağmen bölgeye ulaşmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 20:12
- Güncelleme : 13.06.2021 - 20:16
PKK terör örgütüne destek vermek için aralarında Alman Sol Parti Milletvekili Cansu Özdemir ile Alman parlamenterlerin de olduğu 27 kişilik sözde barış grubu, Alman havalimanında "Federal Cumhuriyetin yurtdışındaki itibarına zarar verebilecek bir tehdit oluşturup oluşturulmayacağı" gerekçesiyle gözaltına alınarak engellendi.
"SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ENGELLENDİ, PKK'YI YOK ETMEK İSTİYORLAR"
Daha sonra serbest bırakılan grup, yaptığı basın açıklamasında "Seyahat özgürlüğümüz engellendi. PKK’yı bölgede yok etmek istiyorlar" dedi.
PKK'YA CANLI KALKAN OLMAK İÇİN ERBİL'E UALŞTILAR
Basın açıklamasının ardından 4 Alman kadın, PKK'ya canlı kalkan olmak için bölgeye ulaşmayı başardı.
Bir grup Alman kadın PKK'ya canlı kalkan olmak için bölgeye ulaşmayı başardı VİDEO