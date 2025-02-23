4 Yunan adasında eğitime bir hafta daha ara verildi

AA
Yunanistan'da deprem tehlikesi sürüyor...
Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.
BİR HAFTA DAHA TATİL EDİLDİ
Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.
YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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