45 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı

45 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 45 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. İsrail güçleri, namaz öncesi Filistinlilere engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İşgal altındaki Kudüs'teki Filistinliler, cuma namazını kılmak için sabah saatlerinde başlayarak Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Filistinliler, engellemelere rağmen farklı noktalardan Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı.

45 BİN FİLİSTİNLİ CUMA NAMAZINDA

Mescid-i Aksa’nın avlularında ve önünde toplam 45 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail askerlerinin sıkı tedbirlerine, kimliklerin yoğun incelenmesine rağmen Filistinliler El Aksa'da dua etti” ifadelerine yer verildi.