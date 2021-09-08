ABD'den Peşmerge'ye askeri araç yardımı

ABD, IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine 150 askeri araç teslim etti.

ABD, öncülük ettiği DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası olan Peşmerge güçlerine askeri yardımlarını sürdürüyor.

150 ARAÇ TESLİM EDİLDİ

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen törenle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı'na 150 askeri araç teslim etti.

Peşmerge güçlerinin envanterine giren araçlar arasında 50 Hummer zırhlı aracın yanı sıra kamyon, yakıt ve su tankerleri de yer aldı.