5 bin 232 kişinin katili Alman gardiyan 2 yıl ceza yedi

Nazi ölüm kamplarında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan 93 yaşındaki Bruno Dey'in cezası, ileri yaşı sebebiyle ertelendi.

Almanya’nın Hamburg kentinde 93 yaşındaki Bruno Dey, Nazi kamplarında 5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı.

Ağustos 1944 ve Nisan 1945 tarihleri arasında, Nazi işgalindeki Polonya şehri Gdańsk'ın 24 mil doğusunda bulunan Stutthof toplama kampında gardiyan olarak görev yapan Bruno Dey, 17 yaşındayken Nazi Almanya ordusunda yer alan ve SS olarak adlandırılan askeri birliklerde "Ölüm Başı" olarak çalışmıştı.

2 YIL HAPİS YEDİ

Hamburg’da görülen davada Dey, 5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu tutarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dey ise mahkeme süresince masum olduğunu iddia etti. Dey, kampta gardiyan olarak çalıştığını ancak cinayetlerden doğrudan sorumlu olmadığını ve kamptaki vahşetten haberdar olmadığını söyledi. Mahkemede özür dileyen Dey, “Böyle birşey asla bir daha olmamalı.” dedi.

SS BİRLİKLERİ KİMLERDEN OLUŞUYORDU

SS birlikleri, önceleri Hitler'in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan birliklerdi. İlk kurulduğunda, polis görevi yapan silahlı parti militanlarından oluşuyordu. 2'inci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası toplama kamplarını kurarak yönetimi SS birliklerine verildi.