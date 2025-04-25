50'den fazla dünya lideri Papa Francis'in cenaze törenine katılacak

Haber Merkezi

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze töreni için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Şiddetli zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Francis, 21 Nisan 2025'te inme ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için Francis'n naaşı, yarına kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulacak.

50'DEN FAZLA DEVLET BAŞKANI TÖRENE KATILACAK

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de bulunduğu 50 devlet başkanının cumartesi günkü cenazeye katılmak üzere bugün Roma'ya gitmesi bekleniyor.

SAVAŞ UÇAKLARI VE KESKİN NİŞANCILARLA GÜVENLİK ÖNLEMİ

İtalyan ve Vatikan yetkilileri cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nın çevresini sıkı güvenlik altına aldı; insansız hava araçları engellendi, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi ve savaş uçakları hazır bekletildi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İngiltere Prensi William'ın da aralarında bulunduğu en az 130 yabancı delegasyonun katılması beklenen cenaze töreninde uçuşa yasak bölge uygulanacak.

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

Tabutu yerel saatle akşam 8'de üst düzey kardinallerin katılacağı bir törenle kapatılacak olan Francis'e son saygılarını sunmak için on binlerce kişi şimdiden saatlerce kuyrukta beklemeye başladı.

Yeni bir papa seçilene kadar Vatikan'ın günlük işlerini yürüten Camerlengo Kardinal Kevin Farrell, “Tabutun Mühürlenmesi Ayini”ne başkanlık edecek.

SADE BİR TÖREN İSTEMİŞTİ

Cenaze töreninin ardından Francis'in tabutu, en sevdiği kilise olan Roma'daki Santa Maria Maggiore Papalık Bazilikası'na gömülmek üzere yürüyerek götürülecek.

Toprağa gömülecek olan Francis'in sade mezarının üzerinde sadece tek bir kelime yer alacak: Franciscus.

YENİ PAPA İÇİN SEÇİM

Cenaze töreninin ardından gözler Francis'in halefini seçme sürecine çevrilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller cenaze töreni ve yeni papayı seçecek konklav için Roma'ya dönüyor. Papa'nın yokluğunda kardinaller bir sonraki adımları kararlaştırmak üzere her gün toplanıyorlar.

Konklav için henüz bir tarih açıklanmadı, ancak bir papanın ölümünden en az 15 gün ve en fazla 20 gün sonra başlaması gerekiyor. Sadece 80 yaşın altındakiler (şu anda yaklaşık 135 kardinal) oy kullanma hakkına sahip.