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    Meksika'da sel nedeniyle 310 ev kullanılmaz hale geldi

    Zapopan'a kentinde gerçekleşen şiddetli yağışlar 310 eve zarar verirken, 61 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 01:00
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    Meksika'da sel nedeniyle 310 ev kullanılmaz hale geldi

    Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehrinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu seller, su baskınlarına neden oldu.

    61 KİŞİ KURTARILDI

    Kentte 310 ev hasar görürken, 12 araç yolda kaldı. Selde mahsur kalan 61 kişi ise ekipler tarafından tekneler ile kurtarıldı. Şiddetli yağış sonucu şehrin üç yerinde bataklık oluşurken, iki yerde ise göçükler meydana geldi.

    Lomas de la Primavera ve Miramar mahallelerinde El Seco Deresi'nin taşması sebebiyle yüzlerce çiftlik evinin de zarar gördüğü bildirildi.

    Meksika da sel nedeniyle 310 ev kullanılmaz hale geldi #1

    593 KAMU ÇALIŞANI GÖREV YAPIYOR

    Jalisco hükümeti, hasar tespiti üzerinde çalışmaya devam edildiğini aktarırken, ekiplerin evlerde oluşan hasarı belirlemek ve gerekli desteği vermek için selden etkilenen aileleri ziyaret ettiğini bildirdi.

    Sel mağdurlarına yardım etmek için araçlar, iş makineleri ve helikopter ile 593 kamu çalışanı görev yaptı.

    Gece saatlerinde başlayan kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

    Meksika da sel nedeniyle 310 ev kullanılmaz hale geldi #2

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