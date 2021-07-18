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    İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 18:08
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    İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Fars Eyaletine bağlı Heşt şehrinde yerel saatle 19.04’te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

    11 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

    Merkez, depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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