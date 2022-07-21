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    6 aylık bebeğe tepki çeken lazer tedavisi

    Henüz yaşını doldurmayan bebeğe yönelik tedavi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bebeğin 18 yaşına gelmesi gerektiği söylenirken, anne tepkilere yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:52
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    6 aylık bebeğe tepki çeken lazer tedavisi

    Yüzünde doğum lekesi olan 6 aylık bebeğine lazer tedavisi uygulayan anne, eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Kingsley adındaki bebek, yüzünün neredeyse yarısını kaplayan doğum lekesiyle dünyaya geldi.

    Tepki çeken lazer tedavisi

    Bunun üzerine anne Brooke, daha sonraki yaşamında bebeğinin karşılaşabileceği sağlık risklerini azaltmak için lazer tedavisi kararı aldı.

    Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı, 6 aylık bir çocuğa lazer tedavisi uygulanmasını "şoke edici ve kabul edilemez" bulurken, anne hakkında "canavar", "çocuk istismarcısı" şeklinde yorumlar yapıldı.

    "Bunu ona nasıl yaparsın"

    Ayrıca yorumlarda "Bunu ona nasıl yaparsın!", "18 yaşına gelene kadar beklemeli ve tedavi isteyip istemediğine kendisi karar vermeli." ifadeleri yer aldı.

    İki çocuk annesi ise lazer tedavisinin kozmetik amaçlı olmadığını vurgulamak üzere açıklama yaptı.

    "İnsanların kozmetik amaçlı olduğunu düşünmesi beni sinirlendiriyor"

    Anne, "Yüzünde doğum lekesi olup olmadığı umurumda değil. Lekenin bir insana neler yapabileceğini bilmeseydim, onu yüzünde bırakırdım. (Kingsley) Ne olursa olsun güzel. İnsanların bunun sadece kozmetik amaçlı olduğunu düşünmesi beni sinirlendiriyor." dedi.

    6 aylık bebeğe tepki çeken lazer tedavisi #1

    "Gelecekte daha fazla seansa ihtiyaçları olur"

    İnternette araştırma yaptıktan ve uzmanların görüşlerini aldıktan sonra Brooke, söz konusu lekelerin zamanla koyulaştığını ve ilerleyip yumrulu hale gelebileceğini söyledi.

    Daily Star'ın haberine göre, Brooke, "Ne kadar gençse lazere başlamak o kadar iyi çünkü ciltleri daha taze. Daha sonra tedavi ettirirseniz daha fazla seansa ihtiyaçları olur." dedi.

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